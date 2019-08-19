قادما من الدوري الهولندي.. المغرب التطواني يتعاقد مع الركلاوي

نجح فريق المغرب التطواني، في التعاقد مع اللاعب سفيان الركلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع الركلاوي في كشوفات “الماط” عقدا يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق أوستزان الهولندي، علما أن بداياته كانت في صفوف ناشئي أجاكس أمستردام

ويلعب صاحب 25 عاما في مركز وسط الميدان الهجومي، حيث يعول عليه الإسباني أودريوزولا مدرب الحمامة البيضاء، لتقديم الإضافة المرجوة للفريق، الساعي إلى محو الصورة السلبية التي ظهر بها الموسم الماضي، إذ كان قريبا من النزول إلى القسم الثاني.

وبتعاقده مع الركلاوي، يكون المغرب التطواني أبرم عاشر صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من حمزة الموساوي، وعبد الواحد الشخصي، ويوسف الترابي، وبينغوا، وثنائي الدفاع الجديدي عدنان الوردي، وعادل الحسناوي، وسيسوكو، وتوني ماريغوي، والحارس إيزم.