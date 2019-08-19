سمو ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:41 صباحًا, 19 أغسطس 2019 م المناطق- واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع .

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.

كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، مشيرًا سموه إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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