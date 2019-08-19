حزب الأمة السوداني يرفض مرشحي المعارضة للمجلس السيادي

كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" رفض حزب الأمة السوداني، أحد الأحزاب الكبيرة المكونة لكتلة نداء السودان بقوى الحرية والتغيير، مرشحي المعارضة للمجلس السيادي المحامي طه عثمان، والأكاديمي صديق تاور، والأستاذة الجامعية عائشة موسى السعيد.

وأكدت المصادر أن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وصل إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وانخرط في اجتماع مغلق مع وفد قوى الحرية والتغيير المفاوض للتباحث حول المرشحين.

وأضافت أن الحزب أبلغ المجلس العسكري الانتقالي رسميا برفضه للمرشحين، متبعا رفضه بمسببات مكتوبة.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتراض أدى إلى تأخير صدور المراسيم الدستورية بتشكيل المجلس الذي كان مقررا اليوم وفقا لمصفوفة الاتفاق الزمنية.

Advertisements





وشهد السودان، السبت، توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وكان الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى.