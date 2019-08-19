من أعطى الحوثيين إحداثيات حقل الشيبة السعودي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قناة الجزيرة القطرية لا تتوقف عن تضخيم قدرات مليشيا الحوثي الإرهابية والإساءة للمملكة العربية السعودية. ولكن كيف استطاعت طائرات الحوثي المسيرة المزعومة استهداف حقل الشيبة؟ الحقل يبعد عن الحوثيين في صنعاء مسافة تتخطى 2000 كلم، فمن زودهم بالإحداثيات الدقيقة؟ الجواب عند أحد أذناب المخابرات القطرية بندر مبارك آل شافي، فتغريدة العميل القطري سبقت الهجوم على الحقل السعودي بـ6 أيام كاملة. Advertisements ما يطرح سؤالا آخر حول الواقعة؛ هل انطلقت الطائرات حقا من اليمن؟ رغم أن المسافة بين الحقل والدولة الحليفة لإيران والحوثي في المنطقة نحو 400 كلم فقط. تنظيم الحمدين لم يعد يكتفي بدعم الإرهاب بل تمادى في صناعته.

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