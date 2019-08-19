قوات النظام السوري تدخل خان شيخون وتتقدم في جنوب أدلب الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام السوري دخلت مساء الأحد مدينة خان شيخون في جنوب إدلب .

Advertisements وأضاف أنها بدأت بالتقدم فيها وسط معارك عنيفة مستمرة مع الفصائل المقاتلة . وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوات النظام مدينة خان شيخون منذ فقدان السيطرة عليها في العام 2014"، مشيراً إلى أنها دخلتها من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبان عدة.

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