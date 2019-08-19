غلاب: ذباب قطر يمارسون الدجل ويخدعون أنفسهم والناس

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأحد، "عندما تجد الشبكات القطرية وذبابها يسيرون وفق نسق تحليلي واحد لخبر ما وكأنه خرج من مشكاة واحدة تأكد أنها دعاية سوداء ولا علاقة له بالواقع".



وأضاف غلاب في تصريح - رصده "الخليج 365" - "‏يخترعون قصة في سياق أحداث ويتحول الإفتراء عبر التحليل إلى حقيقة يصدقها جمهورهم والقطيع ويصبح عقيدة سياسية".

‏ واختتم "يمارسون الدجل ويخدعون أنفسهم والناس".

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