بتكليف من السيسي.. الحكومة تبدأ تطوير ميدان التحرير

مصراوي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.

وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور...