مصراوي
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.
وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور...
كانت هذه تفاصيل خبر بتكليف من السيسي.. الحكومة تبدأ تطوير ميدان التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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