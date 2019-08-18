الدوري الفرنسي.. رين يلحق الخسارة الأولى بباريس سان جيرمان

فاجئ رين ضيفه باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، عندما هزمه بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

وكان الفريق الضيف سباقا لزيارة الشباك في الدقيقة 36، عن طريق مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني، قبل أن يعدل السنغالي مباي نيانغ الكفة لصالح رين عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وبعد ثلاثة دقائق على بداية الفصل الثاني من المواجهة نجح المهاجم الفرنسي الشاب رومان ديل كاستيو من إضافة الهدف الثاني لرين، وهو الهدف الذي منح زملائه انتصارهم الثاني في “الليغ1″، بينما تعتبر الهزيمة الأولى للفريق الباريسي هذا الموسم.

وانفرد رين بالمركز الثالث في الترتيب، برصيد 6 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن نيس الثاني، والمتصدر أولمبيك ليون، في حين تجمد مجموع نقاط باريس سان جرمان عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.