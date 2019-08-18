الدوري الهولندي.. إحتارين يقود آيندهوفن للحاق بالمتصدرين

ساهم اللاعب المغريي محمد أمين إحتارين، المحترف في صفوف بي إس في آيندهوفن الهولندي، في نتيجة الفوز، التي عاد بها فريقه، اليوم الأحد، بثنائية نظيفة، من ميدان مضيفه هيراكليس آلميلو، برسم ثالث جولات الدوري الهولندي.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد، وقعه ستيفن بيرغوين بعد مرور 16 دقيقة على بداية المواجهة، التي احتضنها ملعب بولمان.

وفي الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 58، ظهر المغربي إحتارين ودافع الحصة لآيندهوفن، موقعا بذلك هدفه الأول في “الإيريديفيزي” هذا الموسم.

ومكن هذا الفوز، زملاء إحتارين من اللحاق بكوكبة متصدري الدوري الهولندي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة السابعة، وهو الرصيد ذاته الذي تملكه أندية، أجاكس أمستردام، وألكمار، وفيتيس آرنهيم، ثم أوتريخت، وسبارتا روتردام.

يذكر أن الناخب الوطني الجديد، وحيد حاليلوزيتش وجه الدعوة لصاحب 17 عاما، ضمن اللائحة الأولية للأسود، والتي ضمت 46 لاعبا، للدخول في معسكر إعدادي خلال الفترة ما بين فاتح و10 شتنبر القادم، استعدادا للقاءيي بوركينافاصو والنيجر الوديين، يومي 6 و10 من الشهر ذاته على التوالي.