سجن طنجة يتبرأ من التضييق عن عائلات “معتقلي حراك الريف” في عيد الأضحى

بعدما وجهت عائلة المعتقل على خلفية حراك الريف محمد المجاوي اتهامات لإدارة السجن المحلي بطنجة بمنع عائلته من زيارته خلال عيد الأضحى.

ردا على ما تم تداوله بخصوص زيارة عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف بالسجن المحلي طنجة 2،قالت إدارة السجن اليوم الأحد، قالت فيه إن شقيقة المجاوي لم تدلي بما يثبت ذلك قانونيا. وبناء عليه، تم منعها من زيارته وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما قامت إدارة المؤسسة بمنع زيارة المعتقل السابق أنس الخطابي ربيع الأبلق، نظرا لعدم وجود أية صلة قرابة بينهما.

وعن عائلة صلاح اشخم، تقول إدارة السجن إنه تم السماح لوالدته بزيارته رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية الخاصة بها وتقديمها لوصل تجديد هذه الأخيرة فقط، وذلك تيسيرا من الإدارة لإتمام العملية دون تسجيل أية احتجاجات.

ونظرا للإقبال الكبير على الزيارة وجلب قفف العيد، تقول إدارة السجن أنها قد ضاعفت جهودها حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، مراعية الطابع الاستثنائي لهذه المناسبة.