لمجرد مهتم بلياقته البدنية.. شاهد كيف يتمرن في باريس-فيديو

يحرص النجم سعد لمجرد على الاهتمام الدائم بلياقته البدنية، وهو أمر ظاهر على بنيته الجسمانية، وقد شارك مع جمهوره التمارين الذي يداومها أثناء تواجده بفرنسا.

ونشر لمجرد على قناته بيوتوب، ليلة الجمعة، مقطع فيديو يوثق لممارسته الرياضة بأحد الفضاءات الخضراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ثم لقطات من تمارين كمال الأجسام رفقة مدربه.

ولم يخلو مقطع الفيديو الذي نشره لمجرد من لقطات مرحة، يعيشها أثناء التمرين، تبرز أن الرقص والموسيقى حاضران دائما في حياته.

هذا،وحل لمجرد ليلة الخميس بالمغرب في زيارة جاءت بعد غياب دام لسنة كاملة بعدما سحب منه القضاء الفرنسي جواز سفره بسبب اتهامه في قضية اغتصاب ثانية بفرنسا.