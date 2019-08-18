تغلب نادي الزوراء العراقي، اليوم الأحد؛ على هورسيد من الصومال، بهدفين دون رد، ضمن أولى مباريات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
فبعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدرا البيضاء، على إيقاع التعادل السلبي، نجح الفريق العراقي في تسجيل هدف التقدم عن طريق علاء عباس في الدقيقة 62، قبل أن يضاعف زميله عبد الله عبد الأمير الحصة بهد ثان، منهيا اللقاء بفوز فريقه.
ومكن هذا الانتصار الزوراء من اعتلاء صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، في انتظار المباراة الثانية عن ذات المجموعة والتي ستجمع مساء اليوم الأحد، ممثل المغرب الثالث في المسابقة، اتحاد طنجة بالرفاع البحريني.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس محمد السادس.. في انتظار مباراة اتحاد طنجة.. الزوراء يهزم هورسيد ويتصدر المجموعة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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