مساع فرنسية لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

فرساي (فرنسا) ـ رويترز : قال مسؤول فرنسي أمس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسعى إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين باستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا بعد أن رفع رئيسها الجديد غصن الزيتون. وسيتوجه الرئيس الروسي اليوم الاثنين إلى قلعة فور دي بريجانكون، وهي المنتجع الصيفي للرئيس الفرنسي، لإجراء محادثات ثنائية قبل قمة الدول 67 الأكثر ثراء.ويصر الرئيس الفرنسي على إظهار أن موسكو ليست معزولة على الرغم من إبعادها عن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وقال المسؤول الفرنسي إن الزعيمين سيناقشان عددا من القضايا بينها، إلى جانب أوكرانيا، الاتفاق النووي الإيراني والصراع السوري. وأضاف أن فرنسا تريد توافقا دوليا حول تلك القضايا. وكان ماكرون قد استضاف بوتين في قصر فرساي في مايو عام 2017 بعد قليل من تنصيب الرئيس الفرنسي. وكان الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي قد حث نظيره الروسي في الأسبوع الأول من أغسطس على استئناف محادثات السلام بعد مقتل أربعة جنود أوكرانيين في قصف بمنطقة دونباس الشرقية الحدودية. وأدى الصراع بين القوات الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا لمقتل نحو 13 ألف شخص منذ عام 2014.وأنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه فرنسا وألمانيا صراعا كبيرا دار في شرق أوكرانيا عام 2015 إلا أن اشتباكات محدودة نشبت من وقت لآخر في المنطقة.