استشهاد 3 فلسطينيين بعدوان إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في شمال قطاع غزة . وأفادت الوزارة أن محمد الترامسي (26 عامًا) ومحمد ابو ناموس (27 عامًا) ومحمود الولايدة (24 عامًا) استشهدوا فعليًا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء امس الاول. وفي وقت لاحق أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة انتشال جثامين 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس الاول غارات على قطاع غزة في توتر مستمر لليوم الثاني بعد أسابيع من الهدوء. وذكرت المصادر لـ”الخليج 365” أن الغارات استهدفت أراض زراعية ومواقع رصد حدودية تابعة لحركة “حماس” في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون إصابات. وشنت طائرات حربية إسرائيلية صباح امس الاول غارات مماثلة على قطاع غزة دون إصابات بعد إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل اعترضتها منظومة القبة الحديدية. الى ذلك، حَمَلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “الاحتلال الصهيوني” المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت حركة الجهاد في بيان صحفي أورده موقع “فلسطين اليوم” الإلكتروني ، أن “جريمة استهداف ثلة من الشباب الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والعدوان على الأسرى والتوسع الاستيطاني، هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا والتي يأتي استمرار الحصار واحدا من فصولها البشعة”.