العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في ضحايا الزفاف بأفغانستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني، في ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل وإصابة 245 شخصا.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في البرقية: "بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".

وأكد وقوف المملكة مع أفغانستان، معربا لأسر المتوفين والشعب الأفغاني باسم شعب وحكومة السعودية عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني.





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وقال ولي العهد السعودي في البرقية: "علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وشهدت أفغانستان، مساء السبت، يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 73 مدنيا وإصابة ما يزيد عن 182 شخصا.





ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.



واليوم، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى عقد اجتماع طارئ مع قوات الأمن لتفادي الأخطاء الأمنية بعد تفجير حفل الزفاف بالعاصمة كابول.

وأكد غني أن حركة طالبان لا يمكن أن تنكر مسؤوليتها عن توفير ملاذ للإرهابيين.



