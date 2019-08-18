العاهل البحريني يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

جاء ذلك استقبال الملك حمد بن عيسى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البحرين.

وأشاد العاهل البحريني بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي لا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها بجهود ماكينزي لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي.

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وأكد أن البحرين تقدر هذا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقوف مع دول الخليج العربي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها.

وشدد على أن هذا الموقف لطالما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن البحرين ستقوم بدورها مع الأشقاء والحلفاء في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن شكره وتقديره للعاهل البحريني واعتزازه بجهوده في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده.

وأشاد ماكينزي بالدور الحيوي للبحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.