الجيش السوري يدخل خان شيخون بعد معارك عنيفة

دخل الجيش السوري، مساء الأحد، مدينة خان شيخون الاستراتيجية في جنوب إدلب وبدأ بالتقدم فيها وسط معارك عنيفة مستمرة مع الجماعات الإرهابية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: "إنها المرة الأولى التي تدخل فيها القوات السورية مدينة خان شيخون منذ فقدان السيطرة عليها في عام 2014"، مشيراً إلى أنها دخلتها من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبانٍ عدة.

وفي وقت سابق الأحد، قال المرصد: "إن قوات الجيش السوري باتت على بعد كيلومتر فقط من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب، حيث تدور معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية".

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وتحاول القوات السورية منذ أيام التقدم تجاه مدينة خان شيخون الاستراتيجية، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي التي يمر فيها طريق سريع استراتيجي يربط حلب بدمشق، ويقول محللون: "إن قوات الجيش السوري ترغب باستكمال سيطرتها عليه".

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "تدور معارك عنيفة بين التنظيمات الإرهابية من جهة والقوات السورية من جهة ثانية على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة خان شيخون".



وأشار إلى أن القوات السورية تحاول التقدم أيضا من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلا أنها تواجه "مقاومة عنيفة" من التنظيمات الإرهابية.

وبحسب مدير المرصد، سيطرت قوات الجيش السوري، الأحد، على قرية تل النار القريبة وباتت بذلك على بعد 3 كيلومترات من الطريق الدولي حلب - دمشق الذي تسيطر الجماعات الإرهابية على جزء منه يمر من محافظة إدلب.

وخان شيخون اليوم منطقة شبه خالية من السكان الذين فروا إلى مناطق أكثر أمانا منذ بدء التصعيد في منطقة إدلب قبل أشهر. وكان يسكنها نحو 100 ألف شخص أغلبهم من النازحين الذين لجأوا إليها خلال السنوات الماضية.