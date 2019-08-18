شكرا لقرائتكم خبر عن محامون أتراك يهددون بمقاطعة «حفل أردوغان»: انتهك استقلالية القضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

هددت عشرات من نقابات المحامين في تركيا بمقاطعة حفل افتتاح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعام القضائي المقرر عقده في القصر الرئاسي، معتبرةً أن في ذلك انتهاكا جديدا لاستقلالية القضاء.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات قد تراجعا منذ عام 2014 في تركيا وأن القضاة والمدعين العامين يخضعون لضغط متصاعد من الحكومة.

وأعلنت 42 نقابة، من بينها نقابتا اسطنبول وأنقرة، أنها لن تشارك في الاحتفال المقرر في 2 سبتمبر، مشددة على أن هذا الافتتاح يجب أن يجري في مقر المحكمة العليا وليس في القصر الرئاسي.

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وقال محمد دوراك أوغلو الذي يدير نقابة محامي اسطنبول لوكالة فرانس برس «ضعفت في السنوات الأخيرة بشدة استقلالية القضاء...القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية».

وتابع «في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل عقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكل تمثيلاً لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي».

ويعقد حفل افتتاح العام القضائي في القصر الرئاسي في أنقرة منذ 2016، بعد محاولة الانقلاب ضد إردوغان. ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص لاتهامهم بالارتباط بالانقلابيين، وهو ما تصنفه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقمع غير المسبوق.

وفيما رفض أردوغان الانتقادات المتعلقة بالاحتفال، قالت المعارضة إن المحاكم التركية خضعت للضغوطات الحكومية، حيث أصدرت أحكاماً لصالح السلطات منذ عملية التطهير الهائلة التي طالت النظام القضائي بعد فضيحة فساد عام 2013 وبعد الانقلاب عام 2016.

وشدد دوراك أوغلو على أن النقابات ستواصل القتال من أجل استقلال القضاء في تركيا. وأكد «لسنا خائفين ولا مترددين»، مضيفاً «لا نرى حلاً آخر سوى مواصلة النضال».