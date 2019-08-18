وكالة الأنباء الكويتية تعلن الحالة الصحية للأمير «صباح الأحمد الجابر الصباح»

الموجز

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في بيان رسمي، الأحد، أن أمير البلاد بدأ يتعافى من "عارض صحي" تعرض له.

وصرح وزير شئون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار بأن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح تعافي من عارض صحي تعرض له، وذلك دون توضيح لطبيعة العارض.

واضاف البيان أن الأمير البالغ من العمر 90 سنة "تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له سموه، وبعد إجراء الفحصوات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".