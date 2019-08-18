المسماري: الجيش الليبي سيدخل إلى طرابلس بهذه الطريقة

أكد المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري أن "اقتحام ​طرابلس​ سيكون سيراً على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة ​السلاح​ لأن قيادات الميليشيات تمكنت من الهرب إلى خارج البلاد ومدينة ​مصراتة​".

ولفت إلى أن "استهداف مواقع عسكرية في مصراتة أول أمس السبت كان خياراً استراتيجياً، حيث تم تدمير قاعدة تركية قيد الإنشاء في مصراتة"، مشيراً إلى أن "الجيش الليبي لا يستهدف أي مدينة أو قبيلة إنما يستهدف الفوضى والميليشيات أين ما وجدوا".

وكشف عن "تواجد تنظيم ‎"داعش" الإرهابي مع قوة حماية الجنوب في مرزق"، قائلاً "خير دليل على انضمام عناصر داعش الإرهابي للاشتباكات في مرزق هو ​تفجير​ شخص لنفسه عند محاصرته من قبل ​القوات المسلحة​ و​الشباب​ المساند هناك وهذا سلوك داعشي".