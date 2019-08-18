السفير الصيني بايران: طهران تتبوأ مكانة هامة وفاعلة في المنطقة والعالم

أكد السفير الصيني لدى ​ايران​ تشانغ هوفا ان "​إيران​ تتمتع بمكانة هامة وفاعلة في المنطقة و​العالم​ ونتطلع الى تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين"، مشيراً إلى "الدور الهام و​البناء​ للجمهورية الإسلامية في المنطقة والعالم".

ونوه الى "القواسم المشتركة العديدة بين البلدين والخلفية التاريخية للتعاون الثنائي"، مؤكدا "ضرورة تعزيز هذا التعاون أكثر من ذي قبل"، مشدداً على "الدور الهام للعلاقات البرلمانية في تحقيق التنمية"، معرباً عن أمله في "إستمرار وتعزيز الحوارات البرلمانية بين البلدين".