الاناضول: خفر السواحل التركية ضبطت 41 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "طواقم ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 41 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد، خلال محاولتهم التسلل إلى ​اليونان​"، مشيرةً إلى أن "طواقم خفر السواحل في ولاية باليكسير رصدت قاربا مطاطيا قبالة سواحل بلدة أيفاليك، متجها إلى جزيرة ميدللي اليونانية".

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