إجلاء 4 آلاف شخص من كبرى جزر الكناري بسبب حرائق الغابات

اضطرت سلطات جزر الكناري التابعة لإسبانيا إلى إجلاء أربعة آلاف شخص بعد اتساع نطاق حريق غابات في جزيرة "غران كناريا" السياحية.
وأشار مسؤولون إلى صعوبة التعامل مع الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح وانخفاض الرطوبة.
ولفت حاكم جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي له الى أنه "لا يزال من الصعب حتى الآن، احتواء الحريق أو إيقافه أو السيطرة عليه".
وأشار الى أنه "تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، وطلب المساعدة من الحكومة المركزية".
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