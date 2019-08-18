الأمم المتحدة أكدت دعم السلطة الانتقالية في السودان

رحبت الأمم المتحدة بالسودان بـ"التوقيع على "الإعلان الدستوري والسياسي" بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، معربة عن "دعمها للسلطة الانتقالية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني".
واعتبرت أن "هذه الخطوة المهمة تأتي تتويجا للجهود الشجاعة والملهمة للشباب والنساء من أجل الحرية والسلام والعدالة"، مؤكدةً "استعداد الفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان لدعم السلطات الانتقالية في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني".
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، يوم أمس بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
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