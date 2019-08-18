السلطات الهندية: مقتل 22 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في الهند

أعلنت السلطات الهندية عن "مقتل 22 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء سيول وانجرافات في التربة نجمت عن ​أمطار​ غزيرة في ولاية هيماتشال براديش"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تعطيل ​المدارس​، الإثنين، في منطقتي "شيملا" و"كولو" السياحيتين".

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