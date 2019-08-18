القبض على 13 شخصا في مظاهرة لليمين المتطرف في ولاية أوريغون الأميركية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن "مئات من أعضاء اليمين المتطرف وآخرين مناهضين للفاشية تظاهروا وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية في مسيرة طويلة، وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا".
وأوضحت الصحيفة أن "الشرطة سيطرت على عِصِي معدنية ورشاشات كيميائية وأسلحة أخرى وأغلقت الكباري والشوارع"، مشيرة إلى أن "6 أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات طفيفة".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أشار الى أن " مدينة بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب، نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما ينبغي"، لافتاً الى "أننا نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف (انتيفا) منظمة إرهابية".
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