القبض على 13 شخصا في مظاهرة لليمين المتطرف في ولاية أوريغون الأميركية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن "مئات من أعضاء ​اليمين المتطرف​ وآخرين مناهضين للفاشية تظاهروا وسط مدينة بورتلاند بولاية ​أوريغون​ الأميركية في مسيرة طويلة، وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا".

وأوضحت الصحيفة أن "​الشرطة​ سيطرت على عِصِي معدنية ورشاشات كيميائية وأسلحة أخرى وأغلقت الكباري والشوارع"، مشيرة إلى أن "6 أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات طفيفة".

وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أشار الى أن " مدينة بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب، نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما ينبغي"، لافتاً الى "أننا نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف (انتيفا) منظمة إرهابية".