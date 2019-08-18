مسؤول ايراني: طهران الاولى اقليميا واحدى القوى الكبرى عالميا بمجال الصواريخ

اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد ​امير علي حاجي زادة​ ان "​ايران​ تعد القوة الاولى اقليميا وواحدة من القوى الكبرى عالميا في مجال ​الصواريخ​"، مشيرتً إلى أن "هذه النجاحات التي تحققت في القوة الجوفضائية وشاهدها الشعب الايراني كانت نتيجة الثقة ب​الشباب​، مشيرا الى ان 70 بالمائة من مدراء وقادة القوة الجوفضائية تتراوح اعمارهم بين 30 الى 40 عاما".

ولفت إلى أنه "في القوة الجوفضائية ، يجري اجتذاب الافراد والتدريب بشكل جيد ، وقد أنشأنا مجالا لنشاط الشباب ، واليوم نتبوأ الصدارة على الصعيد الإقليمي ومن بين القوى الكبرى في ​العالم​ في مجال الصواريخ"، مشيراً إلى أنه "ينطبق الشيء نفسه بالنسبة للطائرات بدون طيار، في مجال الدفاع الجوي، شاهد الشعب الإيراني ما قلناه في الماضي حول قدرتنا في تصنيع ​الرادارات​ والصواريخ في اسقاط أكبر وأكثر طائرات ​التجسس​ الأميركية تطوراً".