مسؤول ايراني: طهران الاولى اقليميا واحدى القوى الكبرى عالميا بمجال الصواريخ

اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة ان "ايران تعد القوة الاولى اقليميا وواحدة من القوى الكبرى عالميا في مجال الصواريخ"، مشيرتً إلى أن "هذه النجاحات التي تحققت في القوة الجوفضائية وشاهدها الشعب الايراني كانت نتيجة الثقة بالشباب، مشيرا الى ان 70 بالمائة من مدراء وقادة القوة الجوفضائية تتراوح اعمارهم بين 30 الى 40 عاما".
ولفت إلى أنه "في القوة الجوفضائية ، يجري اجتذاب الافراد والتدريب بشكل جيد ، وقد أنشأنا مجالا لنشاط الشباب ، واليوم نتبوأ الصدارة على الصعيد الإقليمي ومن بين القوى الكبرى في العالم في مجال الصواريخ"، مشيراً إلى أنه "ينطبق الشيء نفسه بالنسبة للطائرات بدون طيار، في مجال الدفاع الجوي، شاهد الشعب الإيراني ما قلناه في الماضي حول قدرتنا في تصنيع الرادارات والصواريخ في اسقاط أكبر وأكثر طائرات التجسس الأميركية تطوراً".
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