دونالد ترامب: إيران تريد الحوار

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ان "​إيران​ تريد الحوار". من جهة أخرى، أشار ترامب إلى "إنناأجرينا محادثات جيّدة جداً بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

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