كنعان: العنوان الاساسي الاقتصادي لهذه الفترة هو الاصلاح المالي والاقتصادي

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى ان "العنوان الاساسي الاقتصادي لهذه الفترة هو الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال وضع آليات تنفيذية لتفاهم بعبدا ستكون محور اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع ​الحكومة​ ورئيسها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتنفيذ موازنة العام 2019 بحذافيرها مع توصيات ​لجنة المال والموازنة​ والبدء بالتحضير لاعداد موازنة العام 2020 وعدد من الملفات التي جرى ​الاعلان​ عنها من قبل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وتخفيض عجز ​الكهرباء​ وعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى أنه "بعد 3 موازنات في سنتين هناك تصميم على ان تكون هناك حسابات مالية شفافة والحكومة ستباشر بملء الشواغر واعطاء ديوان المحاسبة الامكانات اللازمة لانجازها".