كنعان: العنوان الاساسي الاقتصادي لهذه الفترة هو الاصلاح المالي والاقتصادي

لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان إلى ان "العنوان الاساسي الاقتصادي لهذه الفترة هو الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال وضع آليات تنفيذية لتفاهم بعبدا ستكون محور اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع الحكومة ورئيسها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتنفيذ موازنة العام 2019 بحذافيرها مع توصيات لجنة المال والموازنة والبدء بالتحضير لاعداد موازنة العام 2020 وعدد من الملفات التي جرى الاعلان عنها من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وتخفيض عجز الكهرباء وعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى أنه "بعد 3 موازنات في سنتين هناك تصميم على ان تكون هناك حسابات مالية شفافة والحكومة ستباشر بملء الشواغر واعطاء ديوان المحاسبة الامكانات اللازمة لانجازها".
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