وصف المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليد فارس زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الولايات المتحدة بـ"العادية في أوقات غير طبيعية".
وفي حديث صحفي له، أوضح فارس أن "إدارة ترامب تشن حملة عقوبات وضغوط ضد إيران و"حزب الله"، غير أنها تدرك المعادلة اللبنانية وركائزها، لهذا تكتفي حاليا بالعقوبات المالية من دون غيرها".
ولفت الى أن "الادارة الاميركية تريد الحفاظ على علاقات طبيعية مع رئيس وزراء لبنان، وعلى علاقات مؤسسية مع الجيش اللبناني، وبمعنى آخر، الحفاظ على "الستاتيكو" القائم في لبنان، لأنها مشغولة بأهداف أكبر بكثير في المنطقة".
وأشار فارس الى أنه "لا يستبعد انقلاب الامور اعتبارا من عام 2021، إذا جرت إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية".
وحول توسيع مروحة العقوبات الاميركية لتطول حلفاء أو متعاونين مع "حزب الله"، وهوية هؤلاء الحلفاء أكد أن "القرار اتخذ"، مذكرا بكلام وزير الخارجية الاميركي بومبيو، الذي كرر فيه التأكيد أن "العقوبات ضد أعضاء "حزب الله" ومؤيديه ستستمر".
وأشار الى ان "مؤيدوه تشمل حلفاءه بالطبع"، لافتا الى أنه "لا اسماء محددة بعد، لكن وزارة الخزانة ومجلس الامن القومي سوف يحددان من سيكون على لائحة العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد فارس: القرار الاميركي اتخذ لتطال العقوبات حلفاء والمتعاونين مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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