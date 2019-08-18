لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "أتباع المحور السوري الإيراني بدأوا أوركسترا إستهداف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وزيارته ل​واشنطن​، والهدف تكريس ​لبنان​ سجيناً لهذا المحور مع كل ما يدفعه من أكلافٍ وطنية وعربية وإقتصادية. نقف إلى جانب الحريري في كل مسعى لتحرير الوطن الأسير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: نقف إلى جانب الحريري في كل مسعى لتحرير الوطن الأسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.