الخليل اطلع على سير العمل في مشروع سيدة حرمون

زار أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، بلدية كوكبا حيث عقد اجتماعا مع فريق مشروع سيدة حرمون ومن ثم توجه الجميع إلى موقع بناء سيدة حرمون، حيث اطلع على سير العمل واستمع الى شرح مفصل من القيمين على ​تفاصيل​ بناء المشروع.

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