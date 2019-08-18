آلان عون: اللبنانيون ينتظرون منا إخراجهم من الازمة الاقتصادية المالية

رأى عضو تكتل لبنان القوي آلان عون ان المرحلة المقبلة يفترض ان تكون مرحلة تطبيق خارطة طريق النمو الاقتصادي، مشيرا الى اننا "نتأمل حصول انسجم تام بالحكومة ووضع الخلافات جانبا لان اللبنانيين ينتظرون منا إخراجهم من الازمة الاقتصادية المالية.
واضاف في حديث تلفزيوني: "لن نغذي اللبنانيين كلاما سياسيا بل فقط بتحسين احوالهم ومن يريد ان يعرقل فيلتحول لهدف للرأي العام اللبناني لمحاسبته".
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