آلان عون: اللبنانيون ينتظرون منا إخراجهم من الازمة الاقتصادية المالية

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​آلان عون​ ان المرحلة المقبلة يفترض ان تكون مرحلة تطبيق خارطة طريق النمو الاقتصادي، مشيرا الى اننا "نتأمل حصول انسجم تام ب​الحكومة​ ووضع الخلافات جانبا لان اللبنانيين ينتظرون منا إخراجهم من الازمة الاقتصادية المالية.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لن نغذي اللبنانيين كلاما سياسيا بل فقط بتحسين احوالهم ومن يريد ان يعرقل فيلتحول لهدف للرأي العام اللبناني لمحاسبته".