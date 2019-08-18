الهند تدين بشدة تفجير قاعة الأفراح في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ)

أدانت الهند بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس /السبت/ في قاعة للأفراح غرب العاصمة الأفغانية كابول؛ وأسفر عن مصرع 63 شخصا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" التليفزيونية الهندية، أن وزارة الشئون الخارجية الهندية شددت - في بيان اليوم /الأحد/ - على ضرورة تقديم مرتكبي هذا الاعتداء الغادر ومن يقدمون المأوى للإرهابيين الذين نفذوه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان أن الهند تعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.. متمنية سرعة شفاء المصابين جراء هذا الاعتداء الجبان.