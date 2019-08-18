في "عيد العلم".. وزير التعليم العالي يستعرض أبرز الجامعات الأهلية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة بالشراكة مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان، باستثمارات بلغت حوالي 48.5 مليار جنيه.
واستعرض خلال احتفالية عيد العلم، الأحد، عددًا من تلك المشروعات، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ - الطور - رأس سدر)، والجامعة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذه الجامعات من الجامعاتِ الذكية ذاتِ الشراكة مع جامعات دولية ومن الجيل الرابع (نموذج الجامعات المنتجة)، وتعمل وَفْقًا لأحدثِ النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصاتِ الثورةِ الصناعية الرابعة التي تمزج بين التكنولوجيات المتعددة.
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