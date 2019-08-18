مصرع نجار بطلق ناري في حفل زفاف بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي نجار مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بالخانكة، قبل نقل الجثة إلى المستشفى، وتولي النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "سامح س." 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري ولقي مصرعه في الحال.

وبالفحص تبين للؤاء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقيوبية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء حضور المجني عليه حفل عرس بقرية سندوة أطلق "محمد ج." منجد بإطلاق الأعيرة النارية، ابتهاجًا بحفل زفاف صديقه أسفر عن وفاة المجني عليه.