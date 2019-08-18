تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 25 31

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 35

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 35

السويس 25 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 35

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نخل 20 34

نويبع 28 36

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 27 32

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 37

قنا 26 38

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 29 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 35

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34