طفلة تعترف بقتل شقيقتها في الدقهلية: "بابا كان بيضربني لو زعلتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- (الخليج 365):

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، من أهالي عزبة أبوعشري، بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها.

وعقب انتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد الجندي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، تبين أن الطفلة المذبوحة تدعى "جنى ع." 5 سنوات، وفي جثتها آثار ذبح من الرقبة.

وبسؤال والدها قال إنه تركها في المنزل وعندما عاد فوجئ باختفائها، وظل يبحث عنها مع الأهالي حتى عُثر عليها مذبوحة في إحدى العشش القريبة من المنزل، نافيًا وجود أي خلافات مع أحد.

وبإخطار النيابة العامة انتقل عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس إلى موقع الحادث، وتم مناظرة جثة الطفلة، وقرر نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرح بتسليم الجثمان لذويها عقب التشريح.

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وعقب تشكيل فريق للبحث، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها الأكبر "دنيا" 14 سنة، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، عندما ذبحتها بسكين وتخلصت من جثتها داخل إحدى العشش.

وألقي القبض على الطفلة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان السكين المستخدم في الجريمة.

وبررت في أقوالها جريمتها أن والدها كان دائمًا يفضل شقيقتها الصغرى عنها، ويعاقبها هي بالضرب لو ضايقت أو نهرت شقيقتها، ما دفعها للتخلص منها: "كان بيضربني لو زعلتها أو ضايقتها".

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.