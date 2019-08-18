الأمن السعودي يلقي القبض على "مغتصب الحفر"

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر".
وقال في بيان صحفي، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة
وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظاميةبحقه.
وجدد البيان حرص وزارة الداخلية على "أمن الوطن والمواطن والمقيم"، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة "لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الأخيرة بصور لمقاطع دردشة على "واتساب" لشخص يتباهى بوقاحة بممارسته الفحشاء مع نساء وأطفال الأمر الذي أثار استهجانا واسعا ودعوات لاعتقاله بسرعة.
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