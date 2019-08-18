الديوان الأميري الكويتي: أمير الكويت يتعافى من العارض الصحي الذي تعرض له

قال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له. قد تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له.

وأضاف شرار - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء اليوم الأحد - أن أمير الكويت أجرى بنجاح الفحوصات الطبية المعتادة، متمنيًّا أن يديم عليه الله موفور الصحة وتمام العافية. ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء اليوم الأحد - أن أمير الكويت أجرى بنجاح الفحوصات الطبية المعتادة، متمنيًّا أن يديم عليه الله موفور الصحة وتمام العافية.

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