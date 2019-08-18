ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" تبدأ بمغادرة مياه جبل طارق

بدأت ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق مؤخرًا، بمغادرة المياه الإقليمية لمنطقة جبل طارق المتمتعة بحكم ذاتي وتابعة للتاج البريطاني. وكانت السفينة "غريس 1" ترفع العلم البنمي عند احتجازها، ولتمكينها من مواصلة إبحارها Advertisements تمت تسميتها بـ "أدريان دريا" ورفع عليها العلم الايراني الذي شوهد الأحد مرفرفا على متنها. تمت تسميتها بـ "أدريان دريا" ورفع عليها العلم الايراني الذي شوهد الأحد مرفرفا على متنها. واعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من يوليو الناقلة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى دمشق. الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى دمشق. وسمحت السلطات الخميس للناقلة بالمغادرة، معلنة أن طهران تعدهت بعدم تسليم حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا. ومن خلال هذا الرابط، بإمكانكم تتبع حركة Adrian Darya لحظة بلحظة، ورصد مسارها بعد خروجها من جبل طارق.

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