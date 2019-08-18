انهيار 9500 منزل ووفاة 46 شخصًا جراء السيول في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية مصرع 46 شخصًا، وإصابة 97، وإنهيار 9500 منزل بشكل كامل، في الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، جراء السيول التي ضربت عدة ولايات في السودان.
عبد الجبار، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازلهم، أو جرفتهم السيول، وذلك في 16 ولاية.
وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان
أنحاء السودان، لافتًا إلى أن 9500 منزل أنهار كليًا، وتضرر 4 آلاف منزل، موضحًا أن كل محليات ولاية الخرطوم تأثرت بالسيول، خصوصًا جنوبها.
وأضاف أن 16 ألف أسرة تأثرت بالسيول في كافة
وأشار إلى أن هناك نقصًا في الإيواء، وحاجة للخيام والمواد الغذائية ومياه الشرب النقية، والخدمات العلاجية والإسعافية، لافتًا إلى أن هناك خطة مرتقبة لرش ولاية الخرطوم جويا بالمبيدات.
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