باكستان تعلن مقتل 5 أشخاص بينهم زعيم قبلي في انفجار سيارة مفخخة

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في انفجار قنبلة زرعت في سيارته شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية - في بيان - أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة.. حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم .. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية، التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة، لكن المنطقة لا تزال تشهد هجمات متقطعة. عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة.. حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد.من جانبها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم .. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية، التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة، لكن المنطقة لا تزال تشهد هجمات متقطعة.

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