الكويت تصف بيان القاهرة حول العمالة المصرية بأنه غير صحيح

ردت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل، على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بشأن أعداد العمالة المصرية في الكويت، واصفة إياه بـ"غير صحيح".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مريم العقيل أن "استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلي"، مؤكدة أن "الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن دخول أعداد كبيرة شهريا من الجالية المصرية إلى

البلاد غير صحيحة".

وأوضحت أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت يتراوح ما بين 1400 و 2200 شخص شهريا في القطاع الأهلي.

وكشفت أن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 ألفا وأنه تم إلغاء 23 ألفا منها على مدار 2018، مشيرة إلى أن

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العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي بلغت 577 عاملا معظمهم مدرسون.

وذكرت أن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة المذكورة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 عاما.

وأكدت أن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستقوم بإعداد بيانات وافية عن هذا الموضوع، مبينة أن دور هيئة القوى العاملة منح تصاريح العمل وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.

وقد أثار التقرير الرسمي الصادر عن جهاز الإحصاء المصري بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريا، ردود فعل غاضبة في الأوساط البرلمانية الكويتية.