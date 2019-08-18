مقتل 63 شخصا في هجوم في كابول

بينما يأمل الأفغان في إبرام اتفاق يبدو وشيكا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، أسفر هجوم نفذه انتحاري، وتبناه تنظيم داعش مساء السبت عن مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين، خلال حفل زفاف في كابول. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "بين الضحايا نساء وأطفالا"، مؤكدا أن "انتحاريا" نفذ الاعتداء، فيما قال أحد المصابين من بين المدعوين إن "المشاركين كانوا يرقصون ويحتفلون عندما وقع الانفجار". وسارعت حركة طالبان، التي تخوض تمردا في البلاد منذ أن أطاحها من الحكم تحالف بقيادة الولايات المتحدة عام 2001، إلى التنديد بالهجوم ونفت أي تورط لها فيه، قبل أن يتبنى فرع داعش في أفغانستان أمس الهجوم، وأعلن عبر حسابه على تطبيق تلجرام "نجح أخ انتحاري...بتفجير نفسه في تجمع كبير للرافضة".



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