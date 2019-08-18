اعتقال 4000 شخص في كشمير

تحديد عدد المعتقلين
ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي، مؤكدة أنه تم القيام بـ"اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود. الآلاف سجنوا وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته أنه "تم إخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناجار بعد اعتقالهم"، وتابع "تم إرسالهم أولا إلى سجن مركزي في سريناجار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية"، بينما ذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا" إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.
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