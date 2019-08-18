إعادة توقيف معارض روسي بعد إطلاق سراحه

وأكد إيليا ياشين عبر حسابه على تويتر "أوقفت مرة جديدة بعد خروجي من مركز الاحتجاز"، وأرفق تغريدته بشريط مصور يظهر شرطيا يقول له: إنه أوقف "لدعوته إلى أنشطة غير مصرح بها في 18 و19 أغسطس"، دون تحديد ماهية تلك الأنشطة.
وأوقف ياشين في 27 يوليو بعد يوم من التظاهرات الحاشدة، وحكم عليه كما على مسؤولين آخرين في المعارضة، بالسجن فترة قصيرة "10 أيام"، لاتهامه "بالدعوة إلى تظاهرات غير مصرح بها".
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