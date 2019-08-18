عاجل-خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بأخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.