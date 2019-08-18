تهنئة أفغانستان بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس غني، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والسلام. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس محمد أشرف غني، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق الأمن والاستقرار. جمهورية أفغانستان رئيس الدولة: محمد أشرف غني العاصمة كابول Advertisements السكان 35.5 مليون نسمة المساحة 652.864 كم2 اللغات الرسمية الدارية البشتونية الديانة: الإسلام



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