ونوه الفريق المنتهية قيادته للقوة المشتركة، حننا ولد سيدي، بالتعاون المشترك الذي يجمع الحلفاء الخمس مع المجتمع الدولي خاصة التعاون القائم مع التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بفضل هذا التعاون تم التغلب على بعض المشاكل التي تعاني منها القوة.
وتضم القوة المشتركة التي مقرها العاصمة المالية باماكو، كلاً من: موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، إلى جانب الدولة المضيفة مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في مراسم تسليم قيادة القوة المشتركة لدول الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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