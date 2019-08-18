المملكة تشارك في مراسم تسليم قيادة القوة المشتركة لدول الساحل

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، أمس، في مراسم تسليم قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس لقائدها الجديد النيجري عومار ناتانا غازاما.

ونوه الفريق المنتهية قيادته للقوة المشتركة، حننا ولد سيدي، بالتعاون المشترك الذي يجمع الحلفاء الخمس مع المجتمع الدولي خاصة التعاون القائم مع التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بفضل هذا التعاون تم التغلب على بعض المشاكل التي تعاني منها القوة.

وتضم القوة المشتركة التي مقرها العاصمة المالية باماكو، كلاً من: موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، إلى جانب الدولة المضيفة مالي.